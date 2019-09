Ue | inflazione annua Eurozona stabile all’1% in agosto

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Bruxelles, 18 set. (Adnkronos) – L’nell’area euro si è attestata all’1% nello scorsorispetto a luglio e in calo rispetto al 2,1% dell’2018. Lo comunica Eurostat. L’aumento dei prezzi è in linea con il consensus, la media delle attese degli analisti. Nell’Ue a 28 l’aumento dei prezzi al consumo è stato dell’1,4%,rispetto a luglio e in calo rispetto al 2,2% dell’2018. L’core, cioè al netto delle componenti più volatili (energia, cibo, alcolici e tabacchi) nell’è stata dello 0,9%, come nelle attese. L'articolo Ue:all’1% inCalcioWeb.

Palermer : RT @ComunePalermo: #NewsPA - Inflazione - A Palermo +0,4% su base annua ad agosto - Strill_it : Reggio Calabria – Inflazione a +0,7% su base annua - AgenziaOpinione : Codacons * vacanze italiani: « il ribasso dell’inflazione allo 0,4% porta una spesa annua a +162 euro per famiglia,… -