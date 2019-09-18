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Traffico Roma del 18-09-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 18-09-2019 ore 14 | 30 SU VIA FLAMINIA Traffico IN CODA PER LAVORI DI POTATURA TRA LO SVINCOLO PER LA SACROFANESE E PRIMA PORTA IN ...

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Traffico Roma del 18-09-2019 ore 14:30 (Di mercoledì 18 settembre 2019) SU VIA FLAMINIA Traffico IN CODA PER LAVORI DI POTATURA TRA LO SVINCOLO PER LA SACROFANESE E PRIMA PORTA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’ RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SU VIA SALARIA TRA LA TANG. EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI NELLE DUE DIREZIONI. STESSA SITUAZIONE SU VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU PASSEGGIATA DI RIPETTA IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLA PENNA. CI SPOSTIAMO SU VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA MARCO FULVIO NOBILORE E VIA SCRIBONIO CURIONE IN DIREZIONE DEL CENTRO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, MOMENTANEAMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA TRA TORRENOVA E PANTANO PER UN PROBLEMA TECNICO, AUTOBUS SOSTITUTIVI ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-09-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato    A1 Roma-Napoli   Traffico Rallentato tra Bivio A1/A16 Napoli-Canosa e Nodo Napoli Centro Direzionale... - TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato    A1 Roma-Napoli   Traffico Rallentato tra Bivio A1/A16 Napoli-Canosa e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno per... -

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Traffico Roma del 18-09-2019 ore 11:30 - Roma Daily News
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