Tangenti | le accuse a Sozzani fondate non solo sulle intercettazioni via trojan | c’è un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La Camera ne ha negato l’uso, ma lemosse dalla procura di Milano a Diegonon si fondanocarpite tramite: nella richiesta di custodia cautelare tra le carte dell’inchiesta “Mensa dei poveri” che a inizio maggio ha portato agli arresti di 28 persone tra politici, amministratori e imprenditori, il pm ha allegato il bonifico da 12mila euro alla base dell’accusa di finanziamento illecito mosso al deputato di Forza Italia. Elementi che però una maggioranza relativa trasversale alla Camera ha ritenuto non sufficienti per superare il sospetto di un fumus persecutionis, l’unico requisito in base al quale i deputati dovevano decidere per il sì o per il no alla richiesta di misura cautelare firmata dal gip di Milano. Perché, dunque,è finito sotto inchiesta? La vicenda ha inizio il 29 gennaio 2018. Le ...

