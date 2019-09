Spoiler Rosy Abate seconda puntata del 20 settembre | Leonardino ricercato dalla Polizia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Prosegue l'appuntamento di successo su Canale 5 con la fiction2 che vede tra le sue protagoniste la bravissima Giulia Michelini. L'attrice, tra le più amate del piccolo schermo, è tornata a vestire i panni dell'ex mafiosa siciliana che tanto piace al pubblico della rete ammiraglia, il quale attendeva con trepidazione l'inizio di questa nuova stagione. E per il debutto Mediaset ha deciso di fare un vero e proprio regalo al pubblico: ladi questa stagione, infatti, sarà trasmessa già questo venerdì 19in prime time e si preannuncia ricca di colpi di scena, in particolar modo per il giovane, che si troverà nei guai.2, le anticipazioni sullanei guai Le anticipazioni su questadi2 in onda venerdì sera su Canale 5, rivelano che le attenzioni maggiori saranno rivolte su ...

infoitcultura : Rosy Abate 2, spoiler mercoledì 18 settembre: Leonardino diventa un mafioso - infoitcultura : Rosy Abate 2, spoiler 18 e 20 settembre: la regina di Palermo torna in libertà - Raffy1380 : Spoiler su Rosy Abate: muoiono tutti tranne lei ???????? #TwittamiBeautiful -