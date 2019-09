quotidianodirg : Ragusa, consigliere D'Asta: su aeroporto Comiso silenzio inaccettabile: Ragusa, consigliere D’Asta: sull’aeroporto… - quotidianodirg : Spiagge di Marina di Ragusa: botta e risposta tra sindaco e consigliere M5S Antoci: Spiagge di Marina di Ragusa, bo… - radiortm : Il Consigliere M5s Ragusa Alessandro Antoci torna a parlare delle spiagge di Marina in controreplica alle dichiaraz… -

(Di mercoledì 18 settembre 2019)D’: sull’. Chiamata in causa l’amministrazione Cassì, si chiede un consiglio comunale

Dalla Rete Google News

radiortm.it

“Evidentemente, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire”. Così il consigliere comunale M5s Ragusa, Alessandro Antoci, in controreplica alle ...