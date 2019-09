Pierluigi Bersani | Ancora credete a Renzi? Non rientro nel Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “Ma voialle cose che dice? Questa cosa la dice da tempo, ma non è affatto vera...”.replica con queste parole a Matteo. L’ex premier, che ieri ha fondato Italia Viva, aveva affermato: “Ora che esco io dal Pd, rientreranno, Speranza e D’Alema...”.Sul Conte bis l’ex ministro dello Sviluppo economico dice: “Questo governo lo possono far cadere tutti. Lo può far cadere il Movimento cinque stelle, Leu, Zingaretti, e forse anche lo stesso...”, aggiunge con una battuta l’ex ministro del governo Prodi, che continua: “E poi, bisogna anche assumersi la responsabilità di questa caduta...”.Leggi anche... "La scissione?fa fatica a stare in comunità, preferisce un sistema che risponda solo a lui"

