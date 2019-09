Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Venezia, 18 set. (AdnKronos) – “In queste ore tormentate in cui il Pd sta consumando una scissione dolorosa, nessuno ha dubitato della mia permanenza nel partito. Ciò perché il mio atteggiamento è sempre stato molto chiaro. Sono approdato al Pd dopo un percorso civico che mi ha consentito di essere eletto in Consiglio Comunale a Venezia, come il più votato del centrosinistra. Mi sono iscritto al Pd nella convinzione che, soprattutto nelladi crisi che stiamo attraversando, la politica si debba fare anzitutto nei partiti, nonostante le debolezze e le fragilità che manifestano”. Lo sottolinea, in una nota, il deputato veneziano Nicola.“Il Pd è il partito che in questa fase sta garantendo la tenuta democratica del Paese ed è argine alla deriva sovranista che rischiava di degenerare, portando l’Italia a una democrazia autoritaria, ...

TV7Benevento : Pd: Pellicani, 'bisogna aprire una stagione nuova' (2)... -