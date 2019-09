La scissione di Renzi raccontata dai quotidiani in edicola

Come cambia la geografia del Pd dopo la scissione di Renzi : L'annunciata scissione nel Pd con l'abbandono di Matteo Renzi avrà pesanti ripercussioni non solo in Parlamento, con la formazione di due nuovi gruppi di Camera e Senato ma sarà fortemente sentita anche sul territorio: all'interno dei gruppi dirigenti e soprattutto nelle assemblee locali, comunali e regionali. Da nord a sud si riscriverà la geografia politica del centrosinistra. Se in Emilia, la regione con il maggior numero di ...

La reazione di Zingaretti alla scissione di Renzi : In un intervista al Corriere della Sera, il segretario del Pd Nicola Zingaretti dice che la mossa di Renzi “io un po' me l'aspettavo, per l'atteggiamento di vicinanza ma non partecipazione alla vita del partito che non ho mai compreso fino in fondo”. “Mi dispiace" aggiunge "e penso che sia un errore dividere il Pd” però, al tempo stesso, Zingaretti pensa anche che “il nostro compito sia molto chiaro: è quello di portare nel futuro il Pd. ...

scissione Renzi pesa su casse Pd - oltre 2 milioni di euro in meno : Più di due milioni di euro. Per l'esattezza 2 milioni 110 mila euro. Tanto costerà alle casse del Pd di Nicola Zingaretti la Scissione di Matteo Renzi, almeno per ora. Un vero e proprio tesoretto, considerati anche i tempi di magra per i partiti dopo il taglio al finanziamento pubblico. Ogni fuoriuscito Renziano, infatti, porterà in dote all'ex premier il suo 'contributo annuale' al gruppo di appartenenza. Un deputato 'vale' 49mila euro per 12 ...

scissione Renzi agita Forza Italia. E Berlusconi contatta i “malpancisti” : Prevista e annunciata da tempo, la Scissione dal Pd agita comunque le acque di Forza Italia, che vede nascere un nuovo competitore nell'affollata caccia agli elettori moderati, subendo al tempo stesso l'Opa ostile dalla destra di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E Silvio Berlusconi prova a reagire: prima chiedendo ai capigruppo un check sulle intenzioni dei parlamentari, e poi per tutto il giorno - raccontano dal suo staff - chiamando al ...

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

scissione Pd - l’ex Richetti : “Renzi doveva uscire prima e non fare accordo con M5s. Io e Calenda con lui? Ora ci divide governo - ma mai dire mai” : “La Scissione di Renzi? Ha contribuito alla creazione di questo governo, allora i problemi risalgono a prima. Quindi doveva uscire prima. Enon dare il via libera all’accordo di governo con il Movimento 5 Stelle, così come aveva sempre spiegato”. A rivendicarlo è l’altro ex Pd, il senatore Matteo Richetti (ex renziano delle origini a sua volta, ndr), da giorni uscito dal gruppo Pd al Senato dopo non aver votato la ...

Renzi non mette a rischio Conte Pd - la scissione vista dai mercati : Non è certo passato inosservato sui mercati l’addio al Pd di Matteo Renzi e, soprattutto, la Contestuale fuoriuscita di 30 parlamentari circa a seguito fra Senato e Camera. Configurazione che rende l’ex premier decisivo per le votazioni a Palazzo Madama e che rappresenta dunque una golden share Renziana per la stabilità futura del neo governo Segui su affaritaliani.it

scissione Pd - Marcucci : “Renzi ha sbagliato - io resto nel partito a prescindere dal mio ruolo”. E smentisce : “Mio immobile sede renziani? Bugia” : “La Scissione di Renzi? Un errore, altrimenti avrei aderito. resto nel Pd“. A rivendicarlo ai microfoni de IlFattoquotidiano.it il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, uscendo da Palazzo Madama, nel giorno in cui l’ex segretario Pd ed ex premier ha ufficializzato il suo addio al partito. “Sono convinto che il progetto del Pd sia ancora attuale, quindi indipendentemente dal mio ruolo ho preso questa decisione”, ...

scissione Pd - Renzi : “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” : “Il nome della nostra nuova sfida si chiama Italia Viva”. Lo ha detto Matteo Renzi arrivando a Porta a Porta. L'articolo Scissione Pd, Renzi: “Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva” proviene da Il Fatto Quotidiano.

scissione Pd - Renzi lancia il nome del suo nuovo movimento : “Si chiamerà Italia Viva” : Il nome del nuovo progetto politico lanciato da Matteo Renzi sarà "Italia Viva": l'annuncio è stato fatto dallo stesso ex presidente del Consiglio parlando con Bruno Vespa, prima dell'inizio della registrazione della puntata di Porta a Porta. L'ufficializzazione della Scissione dal Pd è arrivata tra ieri sera e questa mattina proprio per bocca dello stesso Renzi.Continua a leggere

Matteo Renzi - boom di donazioni dei parlamentari ai comitati civici : scissione premeditata? : Matteo Renzi ha lasciato il Partito Democratico, ma stando alle donazioni ricevute, pare che qualcuno avesse intuito la sua mossa. Il boom è iniziato a fine agosto, proprio nel bel mezzo della crisi di governo. A elargire offerte ai comitati civici dell'ex premier sono stati i parlamentari cosiddett

Matteo Renzi pronto ad allearsi con Macron? Il retroscena sulla scissione del Pd : La spaccatura all'Interno del Partito democratico avrà ripercussioni anche al Parlamento europeo. Fu proprio Matteo Renzi a benedire il passaggio del partito all'interno della famiglia del Partito socialista europeo. Ma ora - rivela ilgiornale.it - le cose potrebbero essere cambiate. Per molti i ren