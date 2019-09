UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 18 e giovedì 19 settembre 2019

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre : Gemelli fortUNAto - novità per Leone : L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre annuncia un periodo di stanchezza per il Sagittario, mentre il Capricorno avrà qualche disguido in ambito sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: giornate stupende, con grandi emozioni in arrivo. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto importate in grado di cambiargli l'esistenza. Lunedì e martedì Luna sarà dalla vostra ...

UNA VITA - trame 18 e 19 settembre : Arturo assassinato il giorno delle nozze : Nuovo appuntanento con le anticipazioni della soap iberica Una vita e riguardanti in particolare, ciò che accadrà ad Acacias nelle puntate in onda mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. Come di consueto, la tele novela ideata da Aurora Guerra, terrà compagnia ai numerosissimi fan a partire dalle 14:10 su Canale 5, subito dopo la messa in onda della puntata di Beautiful. Gli spoiler relativi ai due nuovi episodi rivelano che, nel quartiere si starà ...

Barbara D’Urso confessa a Pomeriggio Cinque : «Sono anni che non ho UNA VITA sessuale» : Barbara D’Urso fa una confessione importante a Pomeriggio Cinque. «Sono anni che non ho una vita sessuale», ha detto la conduttrice, che la scorsa estate aveva smentito un flirt estivo con Filippo Nardi. Insomma, la vacanza estiva era tra amici, niente fidanzati. Anzi, «Filippo era già legato alla sua fidanzata, giovanissima», ha spiegato. E poi ha ribadito: «Sono anni che non ho una vita sessuale».

UNA VITA anticipazioni al 28 settembre : Telmo salva Lucia - l'Alday cade in rovina : Lo sceneggiato di Una vita continua a collezionare ottimi ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in programma dal 22 al 28 settembre 2019, rivelano che Silvia Reyes ucciderà Blasco prima di lasciare Acacias 38, mentre Telmo soccorrerà Lucia Alvarado durante l'attentato che colpirà la galleria d'arte di Samuel Alday. Una vita: Silvia lascia Acacias 38 Le trame settimanali di Una vita da domenica 22 a sabato 28 settembre, rivelano che ...

Pescara - incidente a un autobus : 30 feriti - grave 17enne. Il sindaco : «Autista eroe ha evitato UNA strage» : Almeno trenta persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero. Nove sono...

Autoscuole in sciopero contro l’introduzione dell’Iva al 22%. UNAsca : “La politica eviti la retroattività” : Le Autoscuole vanno in sciopero. Mercoledì sospenderanno le lezioni e le loro attività, così come il 50% degli esami di guida previsti nelle Autoscuole associate, per protestare contro l’introduzione dell’Iva al 22 per cento sulle patenti e il recupero retroattivo dell’imposta su tutti i corsi già effettuati sino al 2014. Un cambio di marcia sul regime fiscale deciso dall’Agenzia delle Entrate. La Risoluzione 79 del 2 settembre scorso ha ...

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : Telmo arriva ad Acacias in cerca di Lucia. Ecco perchè... : Il Priore Espinera spedisce padre Telmo ad Acacias per portare a termine una misteriosa missione legata a Lucia.

Il Segreto e UNA VITA Anticipazioni 17 settembre 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre Carmelo e Berengario si preparano ad un incontro misterioso, Blanca si arrende a Samuel e si dice disposta a tornare con lui purché gli riconsegni Moises.

UNA VITA - anticipazioni puntata in seconda serata del 17 settembre su Rete 4 : anticipazioni puntata 819 di Una VITA di martedì 17 settembre 2019 in seconda serata su Rete 4: Samuel nega le accuse di Blanca e inVITA quest’ultima a far pace con Diego. La ragazza dice però di essere disposta a tornare con Samuel, pur di poter crescere il piccolo Moises. Lucia svela a Fabiana e Carmen di essere figlia di una domestica e mostra loro una croce che tiene sempre appesa al collo. Si tratta dell’unico ricordo che lei ...

UNA VITA Anticipazioni 18 settembre 2019 : Blanca riabbraccia Moises ma... : Blanca convince Samuel a restituirle Moises. L'Alday cade nel tranello organizzato da sua moglie e a suo fratello.

Da giovane i medici le dicono che avrà "UNA VITA breve" : Carola ha spento 102 candeline : Carola Mosca oggi è ospite della casa di riposo Monsignor Giuseppe Speranza di Zogno (Bergamo). La sua è una storia davvero...