Trama Grey' s Anatomy 16x02 | Karev e Webber affrontano le conseguenze del licenziamento

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) La sedicesima stagione di'sdebutterà il 26 settembre in America. Nonostante manchi ancora più di una settimana alla season premiére, la ABC - network statunitense che trasmette le puntate inedite del medical-drama - ha già rilasciato la sinossi ufficiale del secondo episodio, in onda giovedì 3 ottobre. La puntata in questione, intitolata “Back in the Saddle”, è stata scritta da Meg Marinis (storica collaboratrice di Shonda Rhimes) e diretta da Kevin Mckidd, l'attore che nella serie interpreta il chirurgo d'urgenza Owen Hunt. L'episodio, stando allaufficiale, ripartirà dagli eventi successivi al salto temporale di quattro settimane che verrà mostrato nella 16x01 e si concentrerà, in particolare, sulla nuova vita di Alex e Richard. I due chirurghi, nel finale della scorsa stagione, sono stati infatti licenziati da Miranda Bailey per aver coperto Meredith nell'ambito ...

