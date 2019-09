Milan | l’agente di Paquetà | “La sostituzione? E’ una cosa normale | con società e mister

Petagna al Milan : l’agente propone il ritorno - ma l’attaccante non sembra interessare ai rossoneri : Nuova indiscrezione di calciomercato rilanciata dal Corriere della Sera. Secondo il quotidiano di via Solferino, nella sua visita di ieri a ‘Casa Milan ’ l’agente Giuseppe Riso avrebbe proposto il ritorno di Andrea Petagna in rossonero. La proposta – sempre secondo il Corsera – sarebbe stata valutata dai dirigenti del Milan , i quali avrebbero però avrebbero risposto con un “no, grazie” al procuratore. Petagna , ...

CorSport : L’Inter si affida all’agente di Cavani per portare il Matador a Milano : Lukaku sembra allontanarsi e l’Inter muove la diplomazia per sbloccare il piano B. Che sarebbe Edinson Cavani. Il club nerazzurro si è affidato all’agente del calciatore, Simonian, che deve provare a convincere il Psg. Il Corriere dello Sport parla di operazione difficile ma non impossibile: “E, se prima si trattava soltanto di cautela, ora tutto lascia credere che l’uruguayano possa diventare il grande rinforzo in attacco per ...