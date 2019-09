La prima TikTok Challenge di Condé Nast | #PastNowFuture

Fonte : wired

(Di martedì 17 settembre 2019) In un’epoca in cui il passato è sempre più di moda – alcuni la chiamano retromania – non resta che immedesimarsi nello scorrere del tempo, e dedicargli una sfida speciale. Come ad esempio ladie Glamour:. Il numero di Glamour di ottobre in edicola da oggi, 17 settembre, è tutto dedicato al tema della nostalgia, uno dei temi più onnipresenti della produzione culturale e di intrattenimento di questi anni: come si fa a non pensare ai bei tempi andati, celebrandoli come meritano? Per partecipare a questo viaggio nella memoria, basta tuffarsi nei cassetti dei ricordi del proprio armadio e tirare fuori qualcosa che vi riporti al passato. Lo zainetto della scuola, la giacca con le spalle anni Ottanta, ciò che andava di moda ai tempi della nostra adolescenza, eccetera (vietato vergognarsi, ovviamente!). Per partecipare, dopo aver riavvolto il tempo ...

