Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2019) Non so se Benjamin, premier israeliano degli ultimi dieci anni, vincerà leche si svolgono oggi (17 settembre), ma i danni da lui procurati in questa tornata elettorale alla democrazia israeliana sono immensi. Egli, magari per soddisfare l’elettorato di estrema destra, attacca quasi quotidianamente i cittadini arabi israeliani. Alcuni giorni fa, ad esempio, il suo partito o chi per esso ha pubblicato in rete una minaccia di questo tipo: gli arabi ci vogliono ammazzare tutti, bambini donne e vecchi. Ma gli arabi non sono Hamas, jihad islamico o al queida. Questo è un atto di delegittimazione di cittadini israeliani a tutti gli effetti. Il discredito non si ferma a questo ammiccamento alla destra ultra-nazionalista.e il suo entourage parlano dei parlamentari arabi come di potenziali traditori dello Stato israeliano. Egli accusa Benny Gantz, ex comandante ...

repubblica : Elezioni Israele, il rapper: 'Noi arabo israeliani possiamo mandare a casa Netanyahu' [news aggiornata alle 09:20] - Capezzone : Oggi su @atlanticomag @F_Rossi_ ci spiega la posta in palio nelle elezioni in #Israele - ilfattoblog : Elezioni Israele, la posta in gioco non è il futuro di Netanyahu ma la salute della democrazia -