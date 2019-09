Biondo vittima di un incidente | l' artista mostra il dito sanguinante

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 17 settembre 2019) Serena Granato Il cantante di Dejavu è stato morso da una rana pescatrice e lo ha raccontato ai follower su Instagram Dopo aver animato la diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi ed essersi affermato in Italia come caposcuola del suo inconfondibile "RnB wave", il cantante Simone Baldasseroni in arteè tornato al centro dell'attenzione mediatica. Reduce dalla rottura avvenuta con la sua ormai ex fiamma, Emma Muscat, con la quale ha condiviso l'esperienza intrapresa nel talent-show di Maria De Filippi, il cantautore è diventato protagonista di un imprevedibile. Sul suo account ufficiale Instagram, l'ex allievo di Amici hato, infatti, un, commentando cosa gli è accaduto: "Una rana pescatrice mi ha attualmente morso il!". L'episodio in questione è avvenuto mentreera in diretta con i fan su Instagram, quando, ...

dsmca1 : @matteosalvinimi Lavorerà ? Lei dovrebbe SMETTERLA di continuare ad alimentare l' ODIO. Già la sola parola fa ribre… - MariaAn93639006 : RT @Desely1: #MarioBiondo, “Coagulo e apertura del cranio”: emerso un dettaglio sconcertante dall’autopsia della vittima - PippoBiondo2004 : RT @Desely1: #MarioBiondo, “Coagulo e apertura del cranio”: emerso un dettaglio sconcertante dall’autopsia della vittima -