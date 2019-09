Anche Battlestar Galactica avrà un nuovo reboot

Fonte : wired

(Di martedì 17 settembre 2019) Le vicende delle Dodici colonie stanno per tornare. È stato infatti annunciato in queste ore ildi, la serie fantascientifica andata in onda dal 2003 al 2009 (e a sua volta riproposizione della serie del 1979). Le avventure dell’unica nave militare rimasta a difesa della razza umana in un lontano sistema solare, ormai preda degli androidi chiamati Cyloni torneranno dunque in una nuova veste e a scrivere i nuovi episodi sarà nientemeno che Sam Esmail, il creatore di Mr Robot e più recentemente della serie antologica Amazon Homecoming. A ordinare questa nuova produzione è Peacock, ilservizio streaming il cui annuncio da parte del network americano Nbc Universal (il cui simbolo è appunto il pavone, peacock in inglese) è stato fatto anch’esso nelle scorse ore. La nuova piattaforma debutterà nell’aprile 2020 e vedrà in catalogo diverse ...

