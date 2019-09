Tumori | cancro della vulva | nasce a Torino la giornata mondiale

Tumori - Car-T in Italia/ Pronti 10 centri per il trattamento contro il cancro : Tumori, Car-T in Italia: la terapia contro il cancro arriva finalmente anche nel nostro paese grazie a dieci centri di alta qualificazione

Cancro - l’assenza di gravità uccide i Tumori : dallo spazio speranze per una cura : Due scienziati australiani hanno osservato che le cellule tumorali di quattro forme aggressive di Cancro vengono uccise dalla microgravità. In un esperimento l'80-90 percento delle cellule malate è stato eliminato dopo un'esposizione di 24 ore. Il prossimo anno invieranno campioni sulla Stazione Spaziale Internazionale per confermare i risultati. Si tratterà del primo esperimento australiano sulla ISS.Continua a leggere

Diabete e Tumori - individuato un legame : chi soffre di glicemia alta rischia di ammalarsi cancro : Diabete e tumori: individuato un possibile meccanismo che lega le due patologie: livelli di glicemia troppo alti sono correlati a un aumento di un danno al Dna che a sua volta accresce il rischio di sviluppare il cancro in persone col Diabete. Le due proteine sono state individuate da una ricerca supportata dal National Institute of Health e presentata al congresso dell’American Chemical Society (ACS) in corso a San Diego. Le persone con ...

Cancro - scoperto nuovo meccanismo per bloccare la crescita dei Tumori : Uno studio condotto dal Dipartimento di Medicina Molecolare della Sapienza in collaborazione l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha svelato un nuovo meccanismo molecolare per bloccare la crescita dei tumori caratterizzati da un’alterazione della via di segnale di Hedgehog, una via coinvolta nello sviluppo di numerose neoplasie. La via di segnalazione di Hedgehog è fondamentale nel corretto sviluppo di un organismo, ma allo ...

Tumori e nuove cure : da una comune pianta da giardino un promettente composto anticancro : E’ possibile produrre una sostanza con proprietà antitumorali direttamente dal partenio, una comune pianta da giardino: lo hanno mostrato i ricercatori dell’Università di Birmingham, che sono riusciti a estrarre il composto dai fiori e a modificarlo in modo da poter essere utilizzato per uccidere le cellule di leucemia linfatica cronica in laboratorio. Il partenio o Tanacetum parthenium, è una pianta della famiglia delle Asteraceae e ...

Tumori e alimentazione : elaborata dieta che potrebbe ridurre la crescita del cancro : Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta da Jason Locasale della Duke University School of Medicine, ha rilevato che seguire una determinata dieta potrebbe favorire l’efficacia delle terapie contro i Tumori, e ciò sarebbe possible riducendo l’apporto di una molecola che assorbiamo con l’alimentazione, l’amminoacido metionina: si potrebbe in tal modo ridurre la crescita tumorale e rendere più efficaci ...

Tumori - nuovo promettente farmaco per i bimbi colpiti da leucemia linfoblastica acuta : potrebbe rivelarsi utile anche per altre forme di cancro : Un farmaco dal costo standard, e non ‘gioiello’ come molte nuove terapie in arrivo, è la speranza per i bambini colpiti da una forma molto aggressiva di leucemia linfoblastica acuta, che non lascia scampo alla metà dei pazienti e che espone comunque al rischio di gravi problemi di salute in età adulta. Il prodotto potrebbe rappresentare un aiuto, in futuro, anche per tutti gli altri malati di cancro. Un team del Children’s ...

Cancro - italiani scoprono i ‘soldati’ della resistenza contro i Tumori : nuove speranze di cura : Gli scienziati italiani sono riusciti ad identificare nuovi 'soldati' della resistenza contro il Cancro che sono in grado di dialogare con le cellule T, 'non convenzionali', dall'interno dei tumori. Questa scoperta offre nuove speranze di prognosi mirate e più efficaci per i pazienti. Vediamo insieme cosa significa.Continua a leggere

Scoperti nuovi “soldati” attivi contro il cancro - in particolare sarcomi e Tumori del colon-retto : Uno studio getta nuova luce nella strada della lotta contro i tumori. Sono stati infatti Scoperti nuovi “soldati” del sistema immunitario che svolgono un ruolo importante nelle nostre difese contro il cancro, in particolare in alcuni tipi di sarcomi e di tumori del colon-retto. Lo studio, i cui risultati sono pubblicati dalla prestigiosa rivista scientifica Cell, è diretto e coordinato da Humanitas: primo autore è Andrea Ponzetta, coordinatori ...

Tumori - l’incredibile operazione a Terni : asportato un raro ed enorme cancro all’osso sacro : Un ampio tumore dell’osso sacro, che si estendeva fino all’interno del bacino e che rischiava di infiltrare e danneggiare altri organi, è stato asportato ad una donna umbra. L’intervento, eseguito con il robot ‘Da Vinci Xi‘, è stato portato a termine all’ospedale di Terni dall’équipe multidisciplinare composta da Carlo Conti, direttore della Neurochirurgia, e da Ettore Mearini, direttore della Clinica ...