Pd | Giachetti | ‘io frontman anti-M5S | per coerenza mi dimetto da Direzione’**

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Dopo il giuramento del Governo, anche per la parte dei viceministri e sottosegretari, è venuto il momento che io parli e dica la mia dopo un periodo di silenzio durato un mese e mezzo”. è quanto dichiara Roberto, deputato del Partito democratico in un lungo video pubblicato sulla sua pagina Facebook.‘Capisco perfettamente le ragioni per cui abbiamo deciso di fare questo accordo e in cuor mio io, davvero, mi auguro che possa funzionare. Non posso, però, rinnegare le mie convinzioni sul Movimento Cinque Stelle e su tutto quello che è successo in questi anni perché sono cose che a me pesano. Io sono stato ildella campagna che negava qualsiasi possibilità di fare un accordo con loro. Mi sono candidato alla segreteria del partito contro quest’ipotesi. Vista questa situazione è inevitabile che ne debba trarre ...

