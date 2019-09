Palermo | sparatoria in strada | tre feriti lievi Ritrovata nei paraggi una macchina rubata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Colpi di pistola e tre, nella mattinata del 16 settembre. Si tratta di Giuseppe Giordano, di 58 anni, ferito all’addome, il figlio Gianluca di 27, colpito al braccio, e una sua coetanea, Maria Debora Naimo, ferita all’altezza del ginocchio. Tutti e tre sono stati portati all’ospedale civico dal personale del 118 e i carabinieri stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica e il movente della. La Scientifica, inoltre, ha trovato per terra tre bossoli. Il fatto si è svolto in via Regina Bianca, nel quartiere Danisinni. I vicini raccontano di aver sentito alcune persone litigare inla sera del 15 settembre e riferiscono di aver visto, la mattina dopo, una persona armata sparare contro i tre. Intanto, le forze dell’ordine hanno ritrovato neiuna Fiat 500 Abarth, con la quale chi ha sparato potrebbe essersi recato sul ...

