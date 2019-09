Messina | nasconde alla compagna Hiv | la contagia e lei muore | arrestato per omicidio**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) –, da cui ha avuto anche un figlio, di avere l’Hiv e la. La donnae ora l’uomo è finito in carcere per omicidio e lesioni gravissime. E’ accaduto a Messina. L’uomo di 55 anni, come si apprende, avrebbeto altre donne con rapporti non protetti. L’inchiesta è coordinata dal procuratore di Messina che ha avviato l’indagine dopo la denuncia presentata dsorella della vittima.L'articoloHiv, lae leiperCalcioWeb.

MediasetTgcom24 : Messina, malato di Hiv lo nasconde: contagia la compagna e lei muore #hiv - umbertosecondo : RT @repubblica: Messina, è malato di Hiv e lo nasconde: ex compagna morta, arrestato per omicidio - Vittoriona1 : RT @fremebonda: Sto pezzo di merda Messina, è malato di Hiv e lo nasconde: ex compagna morta, arrestato per omicidio -