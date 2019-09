Laver Cup 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Tennis - Laver Cup 2019 : i convocati di Europa e Resto del Mondo. C’è Fabio Fognini! : Da venerdì 20 a domenica 22 settembre è in programma a Ginevra, in Svizzera, la Laver Cup di Tennis : la consueta sfida tra Europa e Resto del Mondo, con le due formazioni capitanate rispettivamente da Bjorn Borg e John McEnroe, conosce ormai tutti i suoi protagonisti. Con le ultime convocazioni degli statunitensi Jack Sock e Taylor Fritz, infatti, sono completi entrambi i team: ci sarà spazio anche per l’Italia nella squadra europea, ...

Laver Cup – Doppia convocazione nel Team World : Taylor Fritz e Jack Sock nella squadra di McEnroe : Il Team Wolrd si arricchisce di due nuovi nomi in vista della Laver Cup: Taylor Fritz prende il posto di Kevin Anderson, Jack Sock dà il suo ok alla convocazione Dopo il forfait di Kevin Anderson, che ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2019, il capitano del Team World, John McEnroe è corso ai ripari alla ricerca di un sostituto in vista della Laver Cup. L’ex tennista americano ha deciso di affidarsi a due connazionali per impiegare ...