Fiction Rai LA STRADA DI CASA 2 | cast | trama e anticipazioni Dal 17 settembre

Fiction Rai : UN PASSO DAL CIELO 5 al via. Cast - anticipazioni e trama : Da giovedì 12 settembre il pubblico di Rai 1 potrà tornare nei suggestivi e incantevoli scenari delle Dolomiti, con le sue cime innevate, i prati in fiore e le acque splendenti dei laghi. Daniele Liotti rientra infatti nei panni del comandante della forestale Francesco Neri nella quinta stagione di Un PASSO dal CIELO, la fortunata Fiction prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Il nuovo racconto punterà molto sul fattore mystery ...

Fiction Rai e FICTION MEDIASET settembre : il calendario delle partenze : Con la fine dell’estate 2019, la Tv si prepara ad essere di nuovo protagonista offrendo una programmazione ricca di attesi ritorni e tante novità soprattutto per quanto riguarda le FICTION, da sempre appuntamento super atteso da milioni di italiani. In questo post elencheremo i titoli che apriranno la nuova stagione dei principali poli televisivi in chiaro: Rai e MEDIASET. FICTION Rai settembre 2019: le novità Rai 1 apre la nuova stagione ...

Rai 1 a tutta Fiction : al via Un Passo dal Cielo 5 - La Strada di Casa 2 e Imma Tataranni : Alessio Boni - La Strada di Casa 2 Le repliche de Il Commissario Montalbano daranno il via lunedì 9 settembre alla stagione tv 2019/2020 delle fiction di Rai 1. Ma quali sono le nuove serie in partenza? Ecco titoli e date. Ad inaugurare la lunga schiera di nuove produzioni sarà la quinta stagione di Un Passo dal Cielo, con protagonista Daniele Liotti nei panni del comandante della Forestale Francesco Neri. La fiction targata Lux Vide e Rai ...

Un Passo dal Cielo 5 : in arrivo il 15 settembre la nuova stagione della Fiction Rai : Manca pochissimo alla visione della nuova stagione di “Un Passo dal Cielo 5”, il quale inizierà il 15 settembre 2019. La rete ammiraglia Rai non ne fa più mistero, tant'è che continua a farne pubblicità tra una trasmissione e l’altra. Paesaggi mozzafiato, natura incontaminata e Dolomiti sullo sfondo fanno da cornice alla fiction ambientata nella suggestiva San Candido (Trentino). La serie Tv iniziata nel 2011 con Terence Hill nei panni di capo ...

Imma Tataranni - la protagonista della nuova Fiction di Raiuno arriva a Cinecittà nel primo promo (Video) : C'è un nuovo sostituto procuratore a Cinecittà: si chiama Imma Tataranni ed il pubblico di Raiuno lo conoscerà molto presto. Per lanciare una delle nuove fiction del prossimo autunno, la prima rete Rai ha optato per un'insolita promozione, che rappresenta l'ingresso di un personaggio già noto ai lettori nel tempio del cinema e della fiction italiana.Nel promo, che vedete in alto, vediamo la protagonista della nuova serie tv in sei puntate, ...

Purché finisca bene – Una Ferrari per due : trama - cast e curiosità della Fiction di Rai1 : Una coppia di attori rodati e dal talento comico notevole come Giampaolo Morelli e Neri Marcorè per Una Ferrari per due, il primo film mai uscito per il ciclo Rai Purché finisca bene. Domenica 18 agosto, a partire dalle 21.25 su Rai1, va infatti in onda questa fiction, risalente al 2014. La pellicola tratta in modo leggero e scanzonato il problema dell’invecchiamento professionale e della mancanza di valorizzazione delle risorse umane ...

Fiction 2019-2020 : 'Rocco Schiavone' passa da Rai 2 alla rete ammiraglia : Sta per iniziare una nuova stagione televisiva ricca di colpi di scena che vedono il ritorno delle Fiction, tra conferme e novità inaspettate. La Rai si caratterizza per la presenza di molte serie tv che si sono rivelate un successo nei precedenti anni. Ci sarà il ritorno de 'I medici' che vanta una produzione internazionale ed è incentrata sulla famiglia fiorentina. Un'altra certezza si ritrova nella seconda stagione de 'L'amica geniale', ...

Le Fiction Rai 2019/2020 : novità e conferme : Ecco tutte le fiction, tra novità e conferme, trasmesse sui canali Rai a partire dal prossimo autunno.

Velvet Collection su Rai 1 torna la Fiction spagnola nel mondo della moda : Velvet Collection su Rai 1 la seconda stagione dal 6 agosto, anticipazioni primo episodio Rai 1 torna a parlare spagnolo: da martedì 6 agosto alle 21:25 arriva la seconda stagione di Velvet Collection, spinoff di Velvet, prodotto da Movistar+. Dopo questa seconda stagione ci sarà soltanto un film conclusivo che chiuderà le vicende e non una terza stagione. Velvet Collection – La Trama della sere Anna Rivera torna in Spagna dopo 5 anni ...

Fiction MARIA TERESA su Rai 3 : anticipazioni e trama puntate del 31 luglio e 1° agosto : Fa piacere constatare come il pubblico accolga di buon grado le Fiction storiche che la Rai propone: dopo il successo internazionale de I Medici, arriva su Rai 3 la miniserie in due puntate MARIA TERESA, con due appuntamenti serali per i giorni 31 luglio e 1° agosto 2019. Si tratta di una miniserie storica – in coproduzione tra Slovacchia, Austria e Repubblica Ceca – che percorrerà la nascita, l’ascesa al trono e gli ultimi ...

Rocco Schiavone - Gasparri e la polizia contro la Fiction Rai : Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha fatto un’interrogazione parlamentare contro la fiction interpretata da Marco Giallini Rocco Schiavone. E anche la polizia insorge. Italia Celere, l'organizzazione sindacale della polizia di Stato, scrive ai vertici della Rai per protestare contro la f

Rocco Schiavone - la polizia scrive alla Rai contro la Fiction : Italia Celere, l'organizzazione sindacale della polizia di Stato, scrive ai vertici della Rai per protestare contro la fiction Rocco Schiavone. "Un prodotto che certamente ha avuto successo ma che ha offerto della polizia una immagine discutibile", scrive il sindacato. "Non solo per l'uso di droghe

Casting per una Fiction Rai su Alberto Sordi e una rassegna teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni per una fiction per RAI Uno diretta dal regista Luca Manfredi e tutta incentrata sugli inizi di carriera del grande attore Alberto Sordi. Si tratta di un film ambientato tra gli anni '20 e '50 del secolo scorso, e l'attore Edoardo Pesce vestirà i panni di Sordi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per una importante rassegna teatrale. Un importante fiction Sono in corso le selezioni per la ...