Chi lo indossa meglio? Le celeb vs Kate Middleton e Meghan Markle

“Sentire” la gamba artificiale migliora la qualità di vita di Chi la indossa : (foto: Getty Images) Una protesi bionica, dotata di sensori tattili, promette di dare alle persone amputate una migliore mobilità, diminuendo lo sforzo fisico e mentale dell’utilizzo di una protesi. E – non da ultimo – la stimolazione degli elettrodi collegati ai nervi residui della coscia potrebbe anche diminuire i dolori causati dalla sindrome dell’arto fantasma. Lo affermano i ricercatori di una collaborazione ...

Sicurezza stradale : per la Cassazione anche Chi viaggia dietro deve indossare le cinture : Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza 21991/2019 nella quale è tornata ad occuparsi di Sicurezza stradale. In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che il passeggero che siede sul sedile posteriore di un automezzo può essere ritenuto, almeno in parte, corresponsabile in caso di eventuali danni o lesioni che dovesse subire a causa di un incidente stradale o di un sinistro per non aver indossato le cinture di Sicurezza. ...

Retroscena Blogo su Miss Italia : per le ospiti divieto di indossare abiti con scollature e spacChi : Sarà Alessandro Greco stasera a sancire il ritorno ufficiale di Miss Italia in Rai. La serata sarà una sorta di omaggio alla storia del concorso di bellezza che, non a caso, quest'anno toccherà quota 70 edizioni. Secondo quanto apprende Blogo, la produzione della kermesse avrebbe imposto - o fortemente suggerito, scegliete voi la definizione più corretta - il dress code alle ospiti. In particolare, l'invito sarebbe stato rivolto alle Miss ...

Chiara Ferragni passeggia con Fedez ma il vestito che indossa non piace ai follower : “Da dietro sembrano Tonino l’uccellaro e Luisa la carciofora” : Se ti chiami Chiara Ferragni e solo su Instagram conti più di diciassette milioni di follower sai bene che gli attacchi sono dietro l’angolo. La fashion blogger ha postato sui social le foto mentre passeggiava a Portofino con il marito Fedez, proprio nella cittadina ligure stanno festeggiando il loro primo anniversario di matrimonio. A non passare inosservato è il suo look o meglio nude look: l’imprenditrice digitale ha indossato ...

OcChiali Wayfarer - la storia degli iconici ocChiali da sole indossati anche dai Blues Brothers che hanno risChiato di sparire : I Wayfarer gli occhiali da sole della Ray-Ban, sono uno dei modelli più celebri della storia: accessorio iconico, nel corso dei decenni hanno tuttavia rischiato di sparire per sempre. Ma andiamo con ordine. Il brevetto dei Wayfarer venne registrato ben 67 anni fa, nel 1952, quando il loro inventore, il newyorkese Raymond Stegeman, non lavorava nemmeno per Ray-Ban: il designer ottico era infatti un dipendente di Bausch & Lomb, fondata ...