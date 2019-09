Banche | risparmiatori chiedono proroga domande Fir | Mef rassicura

Truffati dalle Banche - attivo il call center che guida i risparmiatori nella richiesta online : A dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che riconosce un indennizzo per i risparmiatori coinvolti nei crac bancari, il Ministero dell’Economia ha annunciato su Twitter un ulteriore strumento per aiutare i Truffati: un call center telefonico di supporto per la compilazione dei moduli di richiesta online. “Dovete presentare domanda al #FondoIndennizzorisparmiatori? Per le richieste di assistenza sul portale ...

Per i risparmiatori “truffati dalle Banche” arriva la domanda di rimborso : Alcuni risparmiatori truffati durante una manifestazione a Roma (foto: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images) Mentre continua a tenere banco la polemica sulla crisi di governo aperta settimana scorsa, arriva anche la notizia della pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’ultimo decreto attuativo sulle norme che i cosiddetti “truffati dalle banche” dovranno seguire per accedere ai rimborsi. A partire dal 22 agosto, come spiega il sito del ministero ...

Banche - al via gli indennizzi per i risparmiatori "truffati" : chi può fare domanda : Attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Il...

Banche - al via gli indennizzi per i risparmiatori "truffati" : chi può fare domanda : Attivo il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori coinvolti dai crac bancari. Il...

Banche : ?parte l’operazione indennizzi per 200mila risparmiatori : Parte l’operazione indennizzi attraverso il Fondo risparmiatori con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Il Mef comunica di aver attivato il portale per la presentazione delle istanze da parte dei risparmiatori