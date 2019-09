Pontida | Molinari | “Leggi di bilancio inviate da Bruxelles Profetica visione di Bossi”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) “Dafacciamo partire la resistenza per chi ci vuole con la testa china. Da qui parte la rivoluzione, perché avremo sempre fissa in testa la stella polare dell’interesse del popolo”. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo, dal palco diha poi ricordato ladi Umberto Bossi che “20 anni fa ci diceva che le leggi disarebbero arrivate via fax da, quanto eraquellae la Lega è rimasta coerente”. L'articolo: “Leggi didadi Bossi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : #Molinari: Dietro il sostegno all'immigrazione clandestina c'è un disegno ben preciso, che ci vuole schiavi. Ci vog… - matteosalvinimi : #Molinari: Si stanno rivelando le profezie, non solo le leggi di bilancio, ma addirittura i Governi vengono decisi… - matteosalvinimi : #Molinari: Con la forza di volontà le battaglie a favore del popolo si possono fare. Matteo Salvini ha dimostrato c… -