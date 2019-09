MXGP | GP Cina 2019 | Glenn Coldenhoff si aggiudica gara-1 davanti a Herlings e Gajser

Fonte : oasport

(Di domenica 15 settembre 2019) L’olandese(KTM) si èto-1 del Gran Premio didella. Il pilota classe 1991, sul circuito di Shanghai, ha beffato il suo illustre connazionale Jeffrey(KTM) per appena 8 decimi, quindi è terzo a 2.2 il fresco campione del mondo, lo sloveno Tim(Honda). Quarta posizione per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 23.1 secondi, quinta per il lettone Pauls Jonass (Husqvarna) a 25.6, sesta per il lituano Arminas Jasikonis (Husqvarna) a 28.1, quindi settimo il belga Jeremy Van Horebeek (Honda) a 31.9, ottavo e nono i francesi Gautier Paulin (Yamaha) e Jordi Tixier (KTM) rispettivamente a 31.9 e 59.9, mentre è decimo il nostro Ivo Monticelli (KTM) a 1:15. Si ferma in 18esima posizione, invece, Francesco Galligari (Husqvarna) a 4 giri. Alle ore 10.05-2 che andrà a chiudere la stagione prima del Gran Prix delle Nazioni della ...

