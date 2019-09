MotoGP | GP San Marino 2019 | risultato e classifica warm-up Marquez precede le Yamaha

LIVE MotoGP - GP San Marino 2019 in DIRETTA : duello Marquez-Yamaha nel warm-up - bene Dovizioso - distante Rossi : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DALLE 14.00 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Grazie per la cortese attenzione. A più tardi (14.00) per la gara della MotoGP, mentre la Moto3 scatterà alle 11.00 9.42 Si chiude qui, dunque, la mattinata della MotoGP. Le Yamaha si confermano, ma spaventa tutti Marquez. Buon salto in avanti anche per Rossi 9.41 Non migliora nessuno. Marquez chiude in vetta in 1:33.409 con 128 ...

MotoGP – Terminato il warm up a Misano : Marquez detta il ritmo - Valentino Rossi chiude la top ten [TEMPI] : Lo spagnolo della Honda fa segnare il miglior tempo nell'ultima prova prima del Gran Premio del pomeriggio, dietro di lui Viñales e Dovizioso. Decimo Rossi Marc Marquez si prepara al meglio per il Gran Premio di Misano, chiudendo davanti a tutti il warm up di questa mattina. Lo spagnolo ferma il crono sull'1:33.409, precedendo di poco più di un decimo Maverick Viñales, che si conferma la migliore delle Yamaha dopo la pole

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si preannuncia una domenica infuocata a Misano che comincia in mattinata con gli ultimi venti minuti di prove in cui i

Marc Marquez MotoGP - GP San Marino 2019 : “Non capisco il gesto di Rossi - mi torna in mente la Malesia 2015…” : Dalle ore 14.50 di ieri tutto il Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP è passato in secondo piano. La pole di Maverick Vinales, l’ottimo secondo posto di Pol Espargarò, la conferma di Fabio Quartararo. Tutto è andato nel dimenticatoio rispetto al rischio di contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Si è già detto e scritto moltissimo a riguardo, ma lo spagnolo ai giornali di casa ha voluto rincarare la dose. Com’è ben noto i ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : orario d'inizio e come vederlo in tv e streaming : Oggi domenica 15 settembre si corre il GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Misano sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Si preannuncia una battaglia serratissima per la vittoria, le Yamaha sembrano avere una marcia in più ma la gara sarà molto probabilmente aperta con tanti pretendenti al successo su una delle piste più iconiche del calendario. L'appuntamento è alle ore 14.00 in condizioni meteo

MotoGP - GP San Marino 2019 : Valentino Rossi a 8 decimi da Vinales. Uno smacco che fa male - ma in gara il Dottore può colmare il gap : 814 millesimi. A tanto ammonta il distacco che Maverick Vinales ha inflitto a Valentino Rossi nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP, oltre che distanziarlo di sei posizioni. Lo spagnolo ha messo a segno una splendida pole position con il tempo di 1:32.265 mentre il suo compagno di scuderia non è andato oltre l’1:33.079. 814 millesimi. Un margine che si può spiegare per almeno un paio di motivi. Da un ...

MotoGP - presentazione GP San Marino 2019 : le Yamaha pronte a tornare sul tetto del mondo : La riviera romagnola si sveglia in festa, consapevole che l’attesissima domenica di gare del GP di San Marino 2019 è finalmente arrivata. A Misano Adriatico si sono preparati per questo giorno da settimane, colorando la città e organizzando numerose manifestazioni che hanno tenuto impegnato i tanti piloti che abitano da queste parti e più in generale tutti gli azzurri. Ma il grande momento è qui ed è tempo di fare sul serio. Al termine di ...

