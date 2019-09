Matteo | 13 anni | morto mentre tonava a casa Investito da un auto appena sceso

Tragedia in crociera : Matteo sviene - batte la testa e muore a 33 anni : Una tragica morte quella di Matteo Sartori, 33enne di Piove di Sacco (Padova), ma residente a Fossò, in provincia di Venezia. Un piccolo taglio, un lieve malore e una caduta: batte la testa e perde conoscenza. Il tutto è accaduto nel corso di una crociera a bordo di una nave della Msc, mentre l’imbarcazione era al largo dell’Albania, nella serata del 7 settembre. Il giovane è poi morto dopo alcuni giorni di agonia.--L’uomo era in vacanza con la ...

Ciclismo - Philippe Gilbert vince il Ruban Jaune : il premio per la corsa più veloce del mondo! Matteo Trentin abdica dopo 4 anni : Uno dei premi più vecchi del mondo del Ciclismo è il celeberrimo Ruban Jaune, il riconoscimento che va al vincitore della corsa più veloce con un chilometraggio superiore ai 200 km. L’idea venne a Henri Desgrange, colui che è considerato il creatore del Tour de France, nel lontano 1936. Il premio era detenuto dal nostro Matteo Trentin da ormai quattro anni, il Trentino vinse infatti la Parigi-Tours 2015 con la media di 49,642 km/h e da ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : wild card per Jannik Sinner. Presente anche Matteo Berrettini : Le ATP Finals 2019 sono un obiettivo ormai dichiarato per Matteo Berrettini ed il Tennista romano comincia la sua rincorsa alle prime otto posizioni della Race to London dal torneo ATP di San Pietroburgo. L’azzurro è la testa di serie numero 3 in Russia e cercherà di ottenere punti importanti per provare a superare Kei Nishikori, non impegnato questa settimana ed ottavo con solo venti punti di vantaggio sull’italiano. Berrettini ...

Carlo Conti : “Non sono più un dongiovanni - con Francesca e Matteo sono l’uomo più felice del mondo” : Carlo Conti si prepara a tornare in tv con 'Tale e Quale Show 2019'. Il conduttore si è raccontato sulle pagine del settimanale 'Chi'. Ha spiegato di aver trovato la felicità accanto alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio Matteo, che oggi ha cinque anni e mezzo. Non si è mai pentito di aver limitato gli impegni lavorativi.Continua a leggere

Matteo Salvini e gli aerei di Stato - Corte dei Conti : "No danni erariali - ma indagatelo lo stesso" : Trentacinque voli in 11 mesi. È questo il nuovo chiodo fisso contro Matteo Salvini e su cui si sta concentrando l'attenzione dei magistrati contabili. I voli, tutti utilizzati per partecipare a eventi istituzionali, non avrebbero causato alcun danno erariale. Motivo questo per cui la Procura laziale

Elisa Isoardi : "Mi stavo annientando aspettando Matteo. Lui badava a sé e io a me. Vediamo se a Francesca saprà stare accanto" : “Mi stavo annientando nell’attesa, stavo appesa a Matteo e questo non era dignitoso”. Elisa Isoardi torna a raccontare la sua relazione col leader leghista Salvini - finita nel novembre 2018 - al settimanale Diva e Donna. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi... Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”.Riguardo la ...

US Open 2019 - Matteo Berrettini riporta l’Italia ai quarti di finale dopo 42 anni. Numeri e statistiche : Matteo Berrettini è nella storia del tennis italiano. Il romano classe 1996, infatti, ha già compiuto qualcosa che nessuno è mai stato in grado di fare per i colori italiani, ovvero conquistare i quarti di finale degli US Open sui campi di Flushing Meadows (dove si gioca dal 1978). Qualcuno ha fatto meglio di lui, ovvero Corrado Barazzutti, in grado di raggiungere le semifinali nel 1977, ma a quei tempi si giocava ancora a Forest Hills, ...

US Open 2019 : Matteo Berrettini eguaglia il proprio best ranking. Si sogna di rivedere un azzurro nei quarti dopo 42 anni : Il sogno americano di Matteo Berretini continua. Il romano prosegue il proprio percorso allo US Open 2019, segnando un record per il tennis italiano, quello di essere il giocatore più giovane nell’Era Open a centrare gli ottavi di finale di due tornei del Grande Slam nel medesimo anno. dopo infatti Wimbledon, è arrivata la qualificazione alla seconda settimana a New York. Lo US Open di tennis è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN ...

Matteo Salvini : "L'esecutivo M5s-Pd è una truffa ma prima o poi si vota e allora governeremo per 15 anni" : "Sono settimane che si scannano per i ministeri, ancora prima di averli avuti. Sarebbe un governo di ultra sinistra con Renzi-Di Maio-Boldrini. Questo sarebbe un governo truffa". Matteo Salvini, da Pinzolo, in Trentino, attacca i leader di Movimento 5 stelle e Pd: "Quel Partito Democratico che noi a

Oristano - con la bici giù dalla scogliera mentre percorre sentiero : Matteo muore a 13 anni : Matteo Demelas, residente a Samugheo, è morto nelle scorse ore nel Reparto di rianimazione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverato da quella tragica giornata del 16 agosto scorso. Era caduto giù dalla scogliera sul litorale di S'Arena Scoada, nella marina di San Vero Milis, mentre percorreva in bici un sentiero interdetto.Continua a leggere