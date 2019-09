Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) Inizia nel migliore dei modi la settimana che portera' l'all'esordio in Champions League. La squadra di Gasperini batte ilgrazie ad un gol di Duvanal quarto minuto di recupero dopo che Muriel e Criscito, sempre nella ripresa, avevano fissato il risultato sull'1-1 entrambi su rigore. Sfida condizionata dal caldo con le due formazioni che si fronteggiano a ritmi non altissimi ma cercando comunque con insistenza la porta. Col passare dei minuti crescono intensita' e occasioni: Radovanovic, Ilicic e Pasalic sfiorano il gol. Il caldo pesa e l'arbitro concede il cooling break gia' al 23'. Alla ripresavicino al gol con Lerager la cui conclusione dalla distanza viene deviata in angolo da Djimsiti.Al 38' la migliore occasione per l'con Duvanche a centrocampo si libera del diretto marcatore, il cugino rossoblu', aprendo per Ilicic, lo sloveno ...

ilfogliettone : Magia Zapata e festa Atalanta, Genoa battuto - -