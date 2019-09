Lo schianto | poi l’auto in fiamme | padre e figlio piccolo muoiono in un modo atroce

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2019), di pochi anni secondo le prime informazioni, sono morti sulla Torino-Pinerolo, all’altezza di Piscina. Una famiglia di Orbassano distrutta nella mattina di domenica a causa di un incidente d’auto. A dare l’allarme, secondo il 118, sarebbe stata la moglie dell’uomo e madre del bambino, che viaggiava su un’altra auto con una bambina di pochi mesi e ha assistito impotente alla scena., a quanto si apprende, avrebbe preso fuoco in seguito a un incidente. Sul posto la polizia stradale e l’elisoccorso.strada per Pinerolo è chiusa all’altezza di Riva di Pinerolo. All’altezza del chilometro 23, nel territorio del Comune di Piscina, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate una Mini vecchio modello e una Toyota Yaris. Lo scontro è stato violentissimo e i due mezzi hanno preso fuoco.A bordo della Mini sono ...

