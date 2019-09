Letta | una scissione del Pd a freddo non avrebbe senso

"Una scissione a freddo nel Pd non avrebbe senso" - dice Enrico Letta : Per Enrico Letta "una scissione a freddo" di Matteo Renzi dal Pd "non avrebbe senso, visto anche il modo intelligente e inclusivo in cui Zingaretti ha gestito questa fase": in un'intervista al Corriere della Sera, l'ex premier ha spiegato di non vedere "su cosa dovrebbe fare la scissione". "Invito tutti a lasciar perdere il politichese e a discutere dei problemi del Paese", ha aggiunto, "se il governo non dura è una catastrofe e vince ...

Il calcio scopre la Ruota della Fortuna (ma senza valLetta) : Quando sentiamo nominare la «Ruota della Fortuna» precipitiamo tutti in quella galassia fantasmagorica che sono stati gli anni ’80 e forse – a ripensarci – quel programma riassume bene lo spirito di quel tempo. Ricordate? Una grande Ruota, svariati spicchi con indicate somme di denaro (da 300.000 al milione di vecchie lire), un concorrente che doveva far girare la Ruota. Stop. Finiva lì. Anzi. Iniziava lì. Perché entrava in scena ...

Ladri rubano una scatoLetta con le ceneri del papà defunto del padrone di casa - credevano fosse cocaina : Una banda maldestra di Ladri è riuscita a entrare in un lussuoso appartamento Jefferson City nel Missouri ed ha rubato tutto ciò che ha trovato in casa. In particolare lo sguardo dei Ladri si è concentrato su una scatoletta che conteneva polvere. I tre hanno subito pensato che quella polvere fosse cocaina e se ne sono appropriati. I Ladri hanno portato anche via una Xbox, denaro contate e molti gioielli. La banda di Ladri, tre ...

La sarda Iris Mulas eLetta “Una Ragazza per il Cinema” 2019 : E’ sarda, la nuova Ragazza per il Cinema 2019, Iris Mulas, 16 anni, di Assemini, con il numero 87. “Sono

Milano Bike City 2019 - una settimana di eventi dedicati alla bicicLetta : La passione per la bicicletta si celebra all'ombra della Madonnina. Dal 14 al 22 settembre torna l'appuntamento con Milano Bike City, la manifestazione che con oltre 100 eventi in programma promuove la culture delle due ruote e della mobilità sostenibile. Un'iniziativa che festeggia la sua seconda edizione in concomitanza con la European Mobility Week e che si inserisce nella progressiva trasformazione del capoluogo lombardo in una vera e ...

Daniele Scardina e DiLetta Leotta - lui torna a Miami : “Una ragazza semplice - il tempo deciderà” : Continua la frequentazione tra Diletta Leotta e Daniele Scardina, la coppia più chiacchierata dell'estate 2019. Lo ha confermato lo stesso pugile noto con il nome d'arte di King Toretto, in un'intervista pubblicata sul nuovo numero di Chi. Il magazine ha pubblicato anche una foto che mostra la conduttrice di DAZN a cena con il campione dei super medi : "Diletta Leotta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un ...

Daniele Scardina dice DiLetta Leotta è una persona stupenda : Daniele Scardina il campione dei supermedi al settimanale “Chi”, racconta per la prima volta dalla boxe alla Leotta. “Diletta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno” dice. La neocoppia è stata paparazzata più affiatata che mai, ma King Toretto, come lo definiscono, non ...

DiLetta Leotta - il fidanzato King Toretto vuota il sacco : "Ecco chi è veramente" - una grossa sorpresa : Sul numero di Chi in edicola intervista esclusiva con Daniele Scardina, detto King Toretto, il campione dei super medi che ha conquistato Diletta Leotta. Daniele parla per la prima volta al settimanale diretto da Alfonso Signorini della sua vita, iniziata a Rozzano, realtà difficile alle porte di Mi

BolLetta smartphone - una stangata mai vista : quando e quanto spenderai molto di più : Non bastava la super tassa Imu-Tasi, a settembre vedranno impennarsi i costi medi annui delle utenze domestiche e di molti altri servizi di uso quotidiano, dall' energia al gas, dalla connessione internet domestica alla telefonia mobile, passando per Rc auto, pay-tv e prezzi di conto corrente. Leggi

Daniele Scardina : "DiLetta Leotta è una persona stupenda". Ma se ne torna a Miami... : Il pugile racconta per la prima volta il rapporto con la conduttrice, accanto alla quale è stato paparazzato in questi mesi...

Governo - Meloni : “M5s volevano aprire i palazzi come una scatoLetta di tonno? Sono diventati il tonno che tratta col Pd” : L’accordo tra Pd e M5S per i pentastellati “è la fine di qualunque credibilità di un movimento che doveva rappresentare il cambiamento e e si dimostra essere la peggiore partitocrazia, perché lo stomaco che stanno dimostrando loro, in pochi lo hanno dimostrato in questi decenni di politica repubblicana”. Lo ha detto Giorgia Meloni in un video postato su Facebook. La leader di Fdi inizia il video con l’immagine della scatoletta di ...

Andrea ZelLetta e Natalia Paragoni : Giulia Cavaglià fa una rivelazione : Giulia Cavaglià parla di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni di UeD Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno raggiunto il traguardo dei tre mesi di relazione. La coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne ha quasi superato la prova dell’estate, pronta a iniziare un autunno in due. In queste ore Giulia Cavaglià ha detto la sua sui due ragazzi. L’ex tronista è stata vicina di trono di Andrea Zelletta durante il percorso a Uomini ...

La Nazione : facciamo una colLetta per comprare agli arbitri nuovi auricolari : Prima pagina pesante, quella del Quotidiano Sportivo, inserto sportivo de La Nazione. Un titolo eloquente: “Rubery”, in riferimento, ovviamente, al discusso arbitraggio della partita di ieri al Franchi. Il quotidiano scrive che è Mertens a puntare Castrovilli mentre è a terra. L’attaccante del Napoli trova così “un contatto che non c’è”. Erano tanti i presenti allo stadio, continua, compreso l’arbitro, ...

