La fine di Eleonora | Non è stata difesa

(Di domenica 15 settembre 2019) Redazione Cura Hamer, genitori condannati I giudici: dovevano custodire la vita Parole dure, quelle dei giudici. Forse anche troppo per motivare tecnicamente una sentenza di condanna. «L'ordinamento non pone il diritto di vita o di morte dei figli nelle mani dei genitori, al contrario i genitori sono custodi della vita dei figli, che hanno l'obbligo di proteggere»: questa è la motivazione con cui lo scorso giugno sono stati condannati a due anni di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento i genitori diBottaro. La ragazza morì nel 2016 a diciassette anni di leucemia per esserecurata solo con vitamine e cortisone. Secondo i giudici del tribunale di Padova i genitori di, Lino e Rita Bottaro, avrebbero avuto «il preciso dovere di attivarsi per garantire alla figlia il diritto primario, quello di vivere». Invece «hanno ...

