Greenpeace a Ischia con Dolcenera | “I nostri mari sono a rischio plastica Tesoro che va

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019)e la cantautricelanciano oggi da, dove stanno partecipando al Blueblitz organizzato dall’Areana Protetta Regno di Nettuno, un grave allarme: “Ie le nostre spiaggeinvasi dallausa e getta. I risultati preliminari di “Plastic radar”, l’iniziativa che raccoglie segnalazioni di rifiuti inlungo, fiumi e laghi, lanciata daa inizio luglio, di cui la cantautrice è testimonial, lo confermano.tantissimi i rifiuti presenti sulle nostre spiagge e nei: oltre 2 mila le segnalazioni raccolte finora e, a conferma di quanto registrato l’anno scorso, per oltre l’80 per cento di rifiuti diusa e getta. Al primo posto, come per l’edizione 2018, le bottiglie di(circa il 50 per cento dei rifiuti segnalati) seguite da imballaggi e confezioni per alimenti, sacchetti, bicchieri e ...

RedRonnie : Un mare di razazzi che con greenpeace_ita e @manudolcenera hanno pulito dalla plastica la spiaggia di #Ischia mentr… - RedRonnie : Video diretta da #Ischia con @Greenpeace_ITA e @ManuDolcenera nella iniziativa per pulire il mare dalla plastica… - RedRonnie : #Ischia @manudolcenera Castello Aragonese sotto cui stasera farà concerto per greenpeace_ita -