Coinvolta di un incidente in moto sacrifica una gamba per salvare la figlia | “Così ho

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Si è trovatain un bruttoinmentre era incinta, nel maggio del 2014. E quando si è trattato di scegliere tra l’amputazione dellae svariati interventi di chirurgia che avrebbero potutol’arto mettendo però in pericolo la bambina, non ha avuto dubbi. Caitlin Conner, 29 anni, si trovava incon suo marito quando un’automobilista intenta a scrivere un messaggio sul telefono ha cambiato corsia senza accorgersi di loro e li ha travolti. Sei gli interventi subiti da Caitlin, prima di decidere di amputare lasinistra sotto il ginocchio così da non danneggiare la bambina. Come la stessa Caitlin ha raccontato al Daily Mail, il suo obiettivo era quello di ricominciare a camminare prima della nascita dellae quando Tinley è arrivata, il 13 febbraio 2015, ha trovato una mamma non solo in grado di camminare ma anche di fare ...

