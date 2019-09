Alluvione in Spagna | evacuate almeno 1500 persone da un campeggio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2019)1.500sono state“in modo ordinato” all’alba in unnel comune di Crevillente (Alicante), interessato da allagamenti, a causa dell’ondata di maltempo che ha devastato il sudest della. La decisione di evacuare la struttura è stata presa nella notte, dopo che l’acqua ha iniziato a invadere il, di proprietà del gruppo Marjal, e dopo che il responsabile della Guardia Civil ha incontrato il sindaco, Josè Manuel Penalva, e il direttore della struttura. L'articoloinda unMeteo Web.

