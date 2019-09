SCUOLA L' inizio | le giacche e un desiderio che non ammette bluff

Inizio SCUOLA Settembre 2019 : le date ufficiali regione per regione Anno Scolastico 2019-2020 : Il primo giorno di Scuola è sempre un giorno molto particolare, che fa ricominciare tutto da capo. Oggi andremo a vedere insieme le date principali in cui ricomincerà la Scuola regione per regione. Inizio Scuola a Settembre 2019: come sarà il rientro fra i banchi di Scuola? Durante le vacanze estive pensare all’Inizio della Scuola non è mai qualcosa che fa piacere ai bambini e ai ragazzi…e non solo a loro. Anche per i genitori infatti, per gli ...