Roma-Sassuolo | Fonseca in conferenza stampa | “Smalling out | Mkhitaryan è pronto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019) Lasi prepara per la gara di campionato contro ilcon l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato dopo i due pareggi nelle prime due giornate, contro i neroverdi non ci sarà Smalling a causa di un infortunio. “Ha accusato un piccolo fastidio all’adduttore, non è niente di grave, in ogni caso abbiamo deciso di non correre rischi – ha evidenziato inil tecnico dellaPaulo– Vogliamo che sia al 100%, non all’80 o al 70%, avremo una serie di partite e ci sarà bisogno di tutti. Ho deciso d’accordo con lo staff medico di gestire la situazione in questo modo”. “Ho visto la squadra migliorare giorno dopo giorno, sono fiducioso per questa gara. Ci sarà qualcosa di diverso ma non ho intenzione di svelare quale sarà la nostra strategia per la partita di domani. Non sono il tipo ...

socios : ??Socios slide in my DM’s x @officialASRoma Giallorossi, abbiamo due paia di biglietti VIP per Roma-Sassuolo. Se v… - GoalItalia : Non solo Ünder: nella Roma si ferma anche Smalling ?? - capuanogio : La #Roma continua a fare crac: problema muscolare per #Smalling che si ferma in infermeria e salterà la gara con il… -