Dalla pizza anticancro agli scarafaggi magnetici Le follie degli Ig-Nobel

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2019) Daniela Uva Premio per la Medicina al nostro Paese, lo studio sui benefici della Margherita. Solo se mangiata in Italia Se un giorno laquella rigorosamente Made in Italy - dovesse essere in grado di proteggere da malattie terribili, tumore incluso, il merito potrebbe essere anche di Silvano Gallus. Ricercatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano che, non a caso, proprio per questa scoperta ha ricevuto ilper la Medicina. Non quello consegnato ogni anno a Stoccolma ma quello, decisamente più irriverente e denominato Ig, assegnato al Sanders Theatre della Harvard University di Cambridge nel Massachusetts a dieci scienziati autori di ricerche «strane, divertenti, e perfino assurde». Lavori improbabili, insomma, che «prima fanno ridere e poi danno da pensare». Non si tratta di bufale, ma di studi scientifici veri, a volte pubblicati ...

