Conte | “Costretti sempre a lottare | punti meritati”

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 15 settembre 2019) "Ci sara' dain ogni partita e dovremo essere bravi. Noi dobbiamo fare grandi cose e le altre fare grandi disastri. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perche' era una partita molto difficile contro una squadra forte anche fisicamente. Leggo troppe fesserie. Dobbiamo fare il nostro percorso senza pensare a niente e nessuno. Ci siamo meritati queste tre vittorie e nessuno ci ha regalato niente". Antonionon vuole sentir parlare di un'Inter da scudetto, anche se i nerazzurri sono da soli in vetta a bottino pieno. Il successo contro l'Udinese regala il sorpasso alla Juventus, anche se l'Inter non e' riuscita a chiudere la partita pur in superiorita' numerica."Non e' stato semplice, dovevamo essere piu' cinici. Aver preso tre- ammette- e' stato importante. Li abbiamo meritati, ma dobbiamo riconoscere che l'Udinese e' stata brava a rimanere in partita. Dovevamo ...

