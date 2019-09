Una Vita | trame 15-21 settembre | Blanca e Diego lasciano Acacias 38 | Silvia uccide Blasco

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) Torna lo spazio con le novità di Una, la soap opera iberica che ogni giorno intrattiene quasi tre milioni di utenti in Italia. Lein onda da domenica 15 a sabato 21alle ore 14:10 su Canale 5 rivelano che ci sarà il trionfo dell'amore traDicenta eAlday.Reyes, invece, scaglierà la sua furia contro, il responsabile della morte di Arturo. Unaè un complice di Javier Le anticipazioni di Una, relative alle puntate in onda da domenica 15su Canale 5, rivelano che Riera si recherà in ospedale per prelevare Moises dopo essersi accordato con. Peccato che la Dicenta e l'Alday non trovino traccia né del detective né del neonato. Intanto Felipe confesserà ae Arturo cheè deceduto dopo essere caduto da un ponte. A tal proposito li avvertirà che il corpo non è stato ritrovato. Poco dopo i ...

virginiaraggi : In via Stefanini la demolizione di un mercato “provvisorio” da più di 50 anni.È una vittoria per tutti: operatori,… - ReginaCatrambon : #Mediterraneo Mentre aspettiamo una soluzione dall' #Europa affinché si trovi un accordo per far scendere le restan… - tg2rai : #Musica, in anteprima al #Tg2Rai #Perme, il nuovo video del singolo @FabrizioMoroOff. Una ballata in cui il cantau… -