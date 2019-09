Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2019) Una tragica morte quella diSartori, 33enne di Piove di Sacco (Padova), ma residente a Fossò, in provincia di Venezia. Un piccolo taglio, un lieve malore e una caduta:lae perde conoscenza. Il tutto è accaduto nel corso di unaa bordo di una nave della Msc, mentre l’imbarcazione era al largo dell’Albania, nella serata del 7 settembre. Il giovane è poi morto dopo alcuni giorni di agonia. L’uomo era in vacanza con la fidanzata sulla nave da. L’imbarcazione era al largo delle coste dell’Albania quando, durante la cena, si ferisce al dito con un crostaceo. Un banale incidente che però lo spinge a tornare nella cabina per medicarsi. Poco dopo la fidanzata, insospettita non vedendolo tornare lo ha raggiunto in cabina. Ma poco prima di arrivare lo ha trovato riverso a terra, privo di sensi, vicino alla rampa delle scale che ...

Noovyis : (Tragedia in crociera: Matteo sviene, batte la testa e muore a 33 anni) Playhitmusic - - veneziaradiotv : VIDEO: Tragedia su una nave da crociera MSC - Marco_chp1 : RT @leggoit: Tragedia in crociera: Matteo sviene, batte la testa e muore a 33 anni -