Tafida Raqeeb | si attende la decisione dell' Alta Corte di Londra

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 13 settembre 2019) Rosa Scognamiglio Sono ore decisive per, la bambina in coma da 7 mesi alla quale i medici del Royal Hospital hanno deciso di staccare la spina del respiratore. L'disi pronuncerà a breve sul caso. Sono ore decise per i genitori di, la bambina di dieci anni ricoverata in stato comatoso al Royal Hospital die alle quale i medici hanno deciso di staccare la spina del respiratore. Ansia, paura, frustrazione e chissà cos'altro ancora. Difficile immaginare il flusso devastante di sentimenti che attraversa Shelina Begum e Mohammed, rispettivamente la mamma e il papà di, in attesa che l'disi pronunci sulle sortia loro unica figlia. Lo scorso 9 febbraio, la piccola è stata colpita da un'aneurisma cerebrale che l'ha costretta al coma per circa 7 mesi. I medici che trattanoal Royal London ...

HuffPostItalia : Il tribunale decide oggi se staccare la spina a Tafida. I genitori: 'Dateci una possibilità' - giuliog : RT @HuffPostItalia: Il tribunale decide oggi se staccare la spina a Tafida. I genitori: 'Dateci una possibilità' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il tribunale decide oggi se staccare la spina a Tafida. I genitori: 'Dateci una possibilità' -