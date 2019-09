Sono state emesse nove misure cautelari nei confronti di alcune persone coinvolte nelle

28 persone Sono state arrestate in Calabria in un’operazione contro la ‘ndrangheta : I carabinieri di Catanzaro e di Lamezia Terme, in Calabria, hanno arrestato 28 persone in una vasta operazione contro la ‘ndrangheta. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dalla procura di Catanzaro e riguardano persone affiliate o contigue alla

MotoGP - Andrea Dovizioso GP Misano 2019 : “Per fortuna sto bene. Le condizioni trovate ai test Sono state diverse dall’anno scorso” : Al termine di una piccola sosta di due settimane, la MotoGP torna in Italia questo fine settimana per il tredicesimo appuntamento della stagione, il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, sul Misano World Circuit intitolato a Marco Simoncelli. Andrea Dovizioso è reduce da un brutto incidente a Silverstone, senza però grosse conseguenze, ed è pronto a sfruttare tutto l’entusiasmo del pubblico per reagire e tornare a battagliare ...

Metro Roma - incidenti scale mobili Barberini e Repubblica : arrestate quattro persone - due Sono dipendenti Atac : Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il...

Sono state decise misure cautelari interdittive per quattro dipendenti dell’Atac e di Metro Roma per il caso della scala mobile crollata a Roma : I poliziotti della Squadra mobile di Roma e quelli del commissariato Viminale, sempre a Roma, stanno applicando le misure cautelari interdittive decise da un giudice contro quattro dipendenti di Metro Roma e Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma.

Caso Schwazer - accuse pesantissime di Alex : “le provette Sono state manomesse - volevano colpirmi” : L’ormai ex marciatore italiano ha parlato alla vigilia dell’udienza che si terrà domani presso il Tribunale di Bolzano Alex Schwazer domani si recherà presso il Tribunale di Bolzano insieme ai suoi legali, per assistere all’udienza in cui il gip Pelino illustrerà le conclusioni della perizia del Ris di Parma. LaPresse Un’analisi, condotta dal colonnello Giampietro Lago, secondo cui il valore di concentrazione del ...

"Vere politiche di integrazione in Italia non Sono mai state fatte" - dice Amendola : Come si fa a garantire o attuare una migliore integrazione? Alla domanda del quotidiano torinese La Stampa che lo intervista, il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola risponde: “Vere politiche di integrazione in Italia non sono mai state fatte: occorre modificare la legislazione in modo da rendere meno ostile un fenomeno che si governa se, dall'Europa all'Africa, viene affrontato nella logica della solidarietà e della sicurezza”. Ma ...

Alex Morgan su Cristiano Ronaldo : “Le accuse di stupro Sono state archiviate. Credo che i soldi aiutino sempre in queste situazioni” : Già in passato Alex Morgan, calciatrice statunitense, aveva attaccato Cristiano Ronaldo condividendo sui social un articolo che lo etichettava come “icona della corruzione nello sport“. E adesso la sportiva torna a parlare di CR7 in un’intervista rilasciata a Sport Illustrated, in vista dei Fifa Awards in programma il 23 settembre a Milano: “Non lo tratterò diversamente rispetto agli altri che incontrerò. Nel mondo di ...

Sono state salvate tutte le 4 persone ancora a bordo della nave che si era rovesciata in Georgia : La Guardia costiera statunitense ha salvato anche la quarta e ultima persona rimasta a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. L’ultimo salvataggio è avvenuto a ore di

Sono state salvate 3 delle 4 persone ancora a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : La Guardia costiera statunitense ha detto di aver salvato due delle quattro persone che erano rimaste a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono al momento in

Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia : Sono state trovate le ultime 4 persone che si trovavano a bordo della Golden Ray, la nave che si è rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono quattro sudcoreani che al momento del ribaltamento della

Italia - Immobile segna e si toglie un sassolino dalla sarpa : “il gol era un peso - su di me Sono state dette tante cose…” : Ciro Immobile segna il gol del momentaneo 0-1 dell’Italia contro la Finlandia ed interrompe un digiuno lungo 2 anni: l’attaccante azzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa nel post gara Dopo 2 anni di astinenza, Ciro Immobile torna a segnare un gol in Nazionale. La rete del momentaneo 0-1 dell’Italia sulla Finlandia ha significato tanto per l’attaccante della Lazio che si è liberato di un peso. Criticato ...

I talebani hanno rivendicato un attacco compiuto a Kabul questa mattina in cui Sono state uccise 12 persone : I talebani hanno rivendicato un attacco che questa mattina a Kabul, in Afghanistan, ha ucciso 12 persone: 10 civili, un soldato statunitense e un soldato rumeno. L’attacco è stato fatto con un’autobomba che è esplosa nel quartiere di Shash Darak, un’area

Una persona è morta e 33 Sono state ferite in un raro incidente ferroviario in Giappone : Giovedì mattina un treno si è scontrato contro un camion a un passaggio a livello nei pressi di Yokohama, in Giappone, a circa 30 km da Tokyo. Tre delle otto carrozze del treno sono deragliate, mentre il camion ha preso

Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš - primo ministro della Repubblica Ceca : Sono state ritirate le accuse di corruzione contro Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica Ceca. Babiš era stato accusato di corruzione per una questione che riguardava l’uso di fondi europei e coinvolgeva un grande conglomerato industriale di sua proprietà. Non Sono