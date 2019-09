Scoperti vulcani sottomarini nel Tirreno al largo della Calabria | nel team anche 2

Il caso dei tre vulcani sottomarini Scoperti a 15 chilometri dalla costa calabrese : Uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, finora sconosciuto, sviluppatosi a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese lungo una faglia della crosta terreste. È la scoperta fatta dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, illustrata in uno studio selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS - Earth & Space Science News. Tale complesso vulcanico, ...