Non affitto a rom | neri e meridionali | su Facebook l' audio di una

Foggiana cerca casa a Milano - la proprietaria : "Non affitto ai meridionali. Sono razzista al 100%" : “Non si affitta ai meridionali”. Ecco ciò che, parafrasando e in stretta sintesi, una ragazza di Foggia, in cerca di una casa al Nord per stare vicino alla sua fidanzata, si è sentita rispondere da un’affittuaria della provincia di Milano.“Succede questo. La mia compagna decide di trasferirsi nel mio paese in provincia di Milano. cerca una casa in affitto, la trova e se ne innamora. Si mette ...

Caos Chievo - Non pagati 4 anni di affitto dello stadio : Non è sicuramente un buon momento per il Chievo dal punto di vista economico e nemmeno sportivo, la squadra infatti è reduce dalla retrocessione in Serie B ed anche l’inizio della stagione non è stato entusiasmante, adesso arriva un’altra tegola. Nel dettaglio il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha firmato l’avvio della procedura giudiziaria nei confronti del club per il mancato pagamento del canone di concessione ...

«Hai il selfie con Salvini? Non ti affitto la stanza». Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : «Non mi affittano una stanza per colpa di un selfie con Salvini». A denunciarlo è Alessandra, una ragazza di 19 anni della provincia di Latina. A settembre dovrà...

"Non affitto a coppie gay" : in Puglia proprietaria rifiuta su Airbnb la prenotazione di due uomini : La denuncia di Matteo che da Modena aveva contattato una struttura di San Severo: "Accetto solo in presenza di una donna" ha dichiarato la titolare dell'appartamento di nome Tiziana

Caserta - Onlus Non paga l'affitto - il comune la mette alla porta : Federico Garau I ritardi nei pagamenti si sono accumulati, così come i numerosi solleciti, rimasti inascoltati: il comune decide di mettere in atto lo sfratto e di riprendere il controllo dello stabile in gestione dal 2016 alla associazione "Il Girasole" Vista la morosità nei confronti del comune di Caserta, la Onlus "Il Girasole" subisce lo sfratto. Come riportato da "CasertaToday", l'ordinanza è arrivata nei giorni scorsi, a causa ...

Veneto : Cgil - nuovi caNoni affitto Ater mettono in ginocchio anziani e famiglie fragili (2) : (AdnKronos) – Le richieste di Sunia, Cgil e Spi: “Chiediamo alla Regione di affrontare e superare le criticità del calcolo, veramente complesso, del canone, introducendo, per esempio, delle franchigie sulle piccole somme di reddito derivate da piccoli risparmi o dalla riscossione del TFR e, invece, l’abbattimento nel caso di presenza di situazioni di disabilità in famiglia”. “Sono necessari poi degli ...

Veneto : Cgil - nuovi caNoni affitto Ater mettono in ginocchio anziani e famiglie fragili : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Spiazzati, disorientati e in grande difficoltà. Sono questi i sentimenti che accompagnano in questi giorni molti inquilini assegnatari di alloggi Ater che si sono visti recapitare dall’azienda le lettere con il nuovo canone calcolato dall’Unità organizzativa Erp (Edilizia residenziale pubblica) della Regione Veneto. Sono centinaia le persone, soprattutto anziane, che si stanno rivolgendo ...

No future. I millennials inglesi Non potranno permettersi l'affitto da pensionati (secondo uno studio) : I millennials inglesi non riusciranno a pagare l’affitto una volta in pensione: questo è ciò che emerso da un’inchiesta fatta dal governo britannico, riporta il Guardian. Lo studio ha evidenziato che più di 600mila giovani, che ora spendono circa il 40% del loro stipendio in affitto, una volta raggiunta l’età della pensione, saranno obbligati a spendere il doppio.“Il numero di famiglie aventi ...