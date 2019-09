Incendio Avellino | rogo domato | “danno ambientale da valutare”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Il sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle, scrive in una nota che “sin dai primi momenti dell’che ha coinvolto un’azienda nel nucleo industriale diho monitorato lo stato dell’arte. Sono stato in contatto con il Prefetto die il comando provinciale e regionale dei Vigili del fuoco, oltre che aggiornato in tempo reale su quanto emergeva dal Comitato ordine e sicurezza ad hoc organizzato. L’, in questo momento, è: per fortuna non ci sono stati morti né feriti. Altro aspetto fondamentale“, aggiunge l’esponente pentastellato che è intervenuto sul luogo dell’, “è il dannoche sarà valutato alla luce delle comunicazioni dell’Arpa affinché si possa tutelare la salute dei cittadini in una zona, già di per sé profondamente ...

