In arrivo cometa “aliena” di 10 Km di diametro

(Di venerdì 13 settembre 2019) Si chiama C/2019 Q4 Borisov ed è una"aliena" che arriva addirittura da un altro sistema stellare, come mostrano le ricostruzioni orbitali, probabilmente da qualche parte nella direzione della costellazione della Lucertola. È più grande di Oumuamua, con undi circa 10 Km, quindi sarà molto luminosa e abbastanza facile da osservare dai telescopi terrestri quando sarà più vicina al Sole, passando tra Marte e Giove. Che cos'è e da dove viene lo spiega in un video l'astronomo Albino Carbognani dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf).

