Bitter Sweet 2 non ci sarà | la soap turca non avrà un seguito dopo il lieto fine

(Di venerdì 13 settembre 2019) L'ultima puntata di- Ingredienti d'amore verrà trasmessa oggi 13 settembre, garantendo ai telespettatori ilper i protagonisti Nazli e Ferit. Non saranno gli unici a trovare la felicitàuna lunga serie di problemi e intrighi: anche i loro più cari amici, infatti, potranno vedere realizzato il loro sogno d'amore a partire da Fatos e Tarik che si fidanzeranno. Laha appassionato il pubblico di Canale 5 durante l'estate e, in vista della conclusione, è impossibile fare a meno di chiedersi se ciunche, alla luce dell'audience registrata dalla serie, sarebbe perfetto per la programmazione estiva del 2020. Ma chi si aspetta di rivedere Nazli e Ferit alle prese con nuovi ostacoli per il loro amore purtroppo resterà deluso: la seconda stagione della serie non è mai stata prodotta in Turchia. 'Dolunay', titolo originale, è stato pensato come ...

