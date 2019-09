All’assicurazione non è opponibile la sentenza emessa contro il danneggiante

Fonte : fanpage

(Di venerdì 13 settembre 2019) Cassazione 9.7.2019 n 18325 il giudicato di condanna delnon può essere opposto dal danneggiato che agisca in giudizio nei confronti dell'assicuratore in assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e ha in tale giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale, al pari delle prove acquisite nel processo in cui il giudicato si è formato.

