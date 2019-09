Agostino Penna a Tale e Quale Show 2019

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 13 settembre 2019)Tra i tredici concorrenti dic’è anche il musicista e compositore. Noto al pubblico italiano per i tanti anni passati a Uomini e Donne come cantante e curatore degli spazi musicali.è pronto ad esibirsi nelle imitazioni delntdel venerdì sera condotto da Carlo Conti.: Chi èConseguito il diploma di Maestro di Musica presso il conservatorio di Avellino,ha passato un periodo della sua vita negli Stati Uniti, dove ha potuto approfondire le sue conoscenze al Berklee College di Boston. In seguito, si è esibito nei locali di Miami, Boston, New York e Los Angeles. Ha suonato persino al matrimonio di David Bowie. Nel corso della sua carriera ha collaborato con gradi artisti, tra cui figurano Umberto Tozzi, Marco Masini, Giancarlo Bigazzi e Tullio De Piscopo. Oltre alla ...

