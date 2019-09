Spazio | la Cina invia in orbita 3 nuovi satelliti

Cina - captati misteriosi segnali radio dallo Spazio : Gli astronomi cinesi avrebbero conseguito in questi giorni, a loro dire, un vero e proprio “successo”, ossia avrebbero captato dei “segnali misteriosi dallo spazio”, subito classificati come “messaggi alieni” dagli ambienti ufologici internazionali.L’Accademia nazionale delle scienze di Pechino ha infatti diffuso ultimamente un rapporto, citato dal quotidiano online britannico The Independent, in cui attesta che il radiotelescopio Aperture ...

Il mostruoso uragano Dorian visto dallo Spazio : incontro “ravvicinato” con l’occhio del ciclone - il VIDEO di Luca Parmitano : Un VIDEO mozzafiato ha catturato dalla Stazione Spaziale l’immensità dell’uragano Dorian: lo ha pubblicato su Twitter l’astronauta Luca Parmitano. E’ una prospettiva eccezionale della tempesta, osservata prima da lontano e poi gradualmente sempre più da vicino: mostra il vortice di nubi o poi l’occhio, nel quale fa capolino l’azzurro dell’oceano. Il VIDEO è un time-lapse ottenuto montando in sequenza ...

Spazio : la Cina “vola” verso un futuro sostenibile : Il razzo cinese Lunga Marcia 2C ha testato con successo una componente che permetterà di ridurre al minimo i rischi per le aree popolate dovuti allo smaltimento del primo stadio del lanciatore. Si tratta – spiega Global Science – di ‘pinne direzionali’, una sorta di ali pieghevoli posizionate sulla parte centrale del vettore, in grado di controllare il rientro in atmosfera dei booster in caduta e indirizzare l’atterraggio in aree ...

Spazio : il VIDEO dell’incontro ravvicinato con l’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2, lanciata il 3 dicembre 2014 dalla Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese, per studiare l’origine del Sistema Solare, è atterrata per la seconda volta sull’asteroide Ryugu lo scorso 11 luglio (il primo atterraggio era avvenuto il 22 febbraio). L’obiettivo era raccogliere “polvere cosmica” dal “sasso spaziale” che si trova a 342 milioni di km dalla Terra e che è uno dei ...

Spazio : temporale in avvicinamento - rinviato il lancio della capsula Dragon di SpaceX : Il lancio della capsula Dragon SpaceX è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, in considerazione di un forte temporale in avvicinamento: il conto alla rovescia nella base di Cape Canaveral, in Florida, è stato fermato quando mancavano solo 30 secondi al lancio. Il rinvio è di 24 ore e si prevede perciò di ritentare il lancio il 26 luglio. La Stazione Spaziale Internazionale attende quindi la consegna di oltre due tonnellate di ...

Spazio : Europa - Russia e Cina valutano il piano per la costruzione di una stazione di ricerca scientifica sulla luna : Le autorità spaziali di Cina, Europa e Russia hanno concordato di esplorare congiuntamente un piano per costruire una stazione di ricerca scientifica sulla luna. Lo ha dichiarato oggi Wu Yanhua, vicedirettore della China National Space Administration (CNSA). Wu ha detto che la valutazione congiunta si concentrerà sugli obiettivi scientifici della stazione, così come su discussioni relative al sistema o basate sulla missione. A una conferenza ...

Spazio : la Cina sul podio nella corsa alla Luna : La Cina, in collaborazione con diversi paesi, è in prima linea nell’esplorazione Lunare. In un articolo pubblicato il 18 luglio su Science, un team di ricercatori del Chinese Academies of Science ha illustrato i piani futuri del China Lunar Exploration Program (Clep) nei prossimi tre decenni. “Cinquant’anni dopo che Neil Armstrong ha compiuto un piccolo passo per l’uomo, ma un balzo gigantesco per l’umanità, il lander cinese CE-4 e il rover Yutu ...